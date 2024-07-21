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Atakaş Hatayspor ve FC Sepahan Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Atakaş Hatayspor, FC Sepahan ile 1-1 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıkları Erzurum’da sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 22:24
Atakaş Hatayspor ve FC Sepahan Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Hazırlık Maçında Sonuç 1-1

Trendyol Süper Lig'in temsilcisi Atakaş Hatayspor, Erzurum'da gerçekleştirilen hazırlık kampında FC Sepahan ile karşılaştı. Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maç Detayları

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden hazırlık çalışmalarında, Atakaş Hatayspor ve FC Sepahan takımları, yeni sezon için önemli bir test maçına çıktılar. Maçta ilk golü atan Joelson Fernandes, Akdeniz ekibinin tek golünü kaydetti.

Bu hazırlık maçı, takımın form durumunu değerlendirmek açısından önemli bir fırsat sunarken, yeni sezon öncesi yapılan çalışmaların meyvelerini görmek için de bir adım oldu.

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