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Atakaş Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegöl Kafkasspor'u Geçti

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegöl Kafkasspor'u 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:01
Atakaş Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegöl Kafkasspor'u Geçti

Atakaş Hatayspor, Kupada İleri Gitti

Trendyol Süper Lig'in temsilcisi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nesine 3. Lig takımı İnegöl Kafkasspor ile karşılaştı ve rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek 4. tura adını yazdırdı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren üstün bir oyun sergileyen Hatayspor, 4. dakikada Standberg ile karşılaşmanın ilk golünü attı ve durumu 0-1'e getirdi. Ardından, 17. dakikada sağ kanattan Boutobba'nın penaltı noktasındaki asistine Abdulkadir Parmak kafa vuruşu ile cevap vererek skoru 0-2 yaptı.

35. dakikada yine Boutobba, rakip savunmayı aşarak topu ağlara göndermeyi başardı ve maçın skoru 0-3'e yükseldi. İkinci yarıda ise, 66. dakikada Boutobba'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Selimcan Temel güzel bir vuruşla değerlendirerek farkı 4-0'a çıkarttı.

Sonuç

Karşılaşmayı 4-0 gibi net bir skorla kazanan Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turuna yükselerek gelecek için umut verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında, Nesine 3. Lig ekibi İnegöl Kafkasspor ile Trendyol...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında, Nesine 3. Lig ekibi İnegöl Kafkasspor ile Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, İnegöl İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Atakaş Hataysporlu Bamgboye (sağda), bir pozisyonda İnegöl Kafkas Spor Kulübü oyuncusu Yusuf Kaplan (solda) ile mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında, Nesine 3. Lig ekibi İnegöl Kafkasspor ile Trendyol...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında, Nesine 3. Lig ekibi İnegöl Kafkasspor ile Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, İnegöl İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Atakaş Hataysporlu Bamgboye (sağda), bir pozisyonda İnegöl Kafkas Spor Kulübü oyuncusu Yusuf Kaplan (solda) ile mücadele etti.

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