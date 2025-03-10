Atalanta, Juventus'un 5 Maçlık Galibiyet Serisine Son Verdi

Atalanta, Juventus'u 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet serisine son verdi. Maç detaylarıyla ilgili bilgiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 01:25
Atalanta, Juventus'un 5 Maçlık Galibiyet Serisine Son Verdi

Atalanta, Juventus’un Serisini Bitirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Atalanta, Juventus’u 4-0 yenerek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Juventus Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın 29. dakikasında Mateo Retegui, penaltıdan attığı golle Atalanta’yı 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda baskılı oyununu sürdüren Atalanta, 46. dakikada Marten de Roon ile farkı ikiye çıkardı.

Konuk ekip, Davide Zappacosta ile 66. dakikada skoru 3-0'a taşırken, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ın 77. dakikada bulduğu golle sonuç 4-0 oldu.

Sıralama Güncellendi

Bu sonuçla birlikte Inter, 61 puanla zirvede kalırken, Napoli 60 puanla 2’nci, Atalanta 58 puanla 3’üncü, Juventus ise 52 puanla 4. sırada yer alıyor.

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