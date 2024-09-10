Atıcılık Branşına Artan İlgi ve Hedefler

Atıcılıkta Yeni Bir Dönem Başlıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atıcılık branşına olan ilginin arttığını dile getirdi.

Başarılar, İlgi İle Birleşiyor

Yusuf Dikeç, Olimpiyatlar sonrasında atıcılık alanında ailelerin ilgisinin artarak devam ettiğini belirtirken, bu durumun genç yeteneklerin keşfi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. “Bu madalya sayesinde atıcılığa başlamak için her gün 30 aile geliyor,” diyen Dikeç, yerel spor müdürlerinin de bu konudaki desteklerini artırdığını söyledi.

Gelecek Hedefler

Dikeç, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlıklarını da başlattıklarını belirtti. “Önümüzde Avrupa Kupası ve Dünya Kupası gibi büyük yarışmalar var. Hedefimiz altın madalya,” dedi.

Sporun Evrenselliği

Milli atıcı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara gelen olumsuz yorumlara ise halkın kendileri adına cevap verdiğini vurguladı. “Amacımız bu ülkeye en iyi şekilde hizmet etmek,” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Spor evrenseldir. Yaptığımızın yurt dışında yankı bulması beni ve ülkemizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Eleştiriler ve Başarı

Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya sayısına dair eleştiriler hakkında konuşan Dikeç, “Ben yalnızca kendi branşımda konuşabilirim. Atıcılık tarihimizdeki ilk olimpiyat madalyasına sahip olmak bile başarıdır,” diye belirtti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk madalyasını elde eden Yusuf Dikeç (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.