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Atıcılık Dünya Kupası Finali: Buğra Selimzade 7. Sırayı Aldı

Buğra Selimzade, Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali'nde 10 metre havalı tabancada 7. oldu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:12
Atıcılık Dünya Kupası Finali: Buğra Selimzade 7. Sırayı Aldı

Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali'nde Performans

Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden Buğra Selimzade, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde 7. sırayı elde etti.

Yarışmanın Detayları

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Buğra Selimzade, elemeler sonunda 581 puanla 2. olarak finale yükseldi. Finalde 137.1 puan toplayarak 7. sırada yer aldı. Bu başarılı sonuç, onun uluslararası arenadaki yeteneklerini bir kez daha gösterdi.

Diğer Türk Atletler

Bu süreçte Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da okçuluğun tarihindeki ilk madalyanın kazanıldığı Paris 2024'ten sonra ilk resmi yarışmalarına katıldılar. Erkekler elemelerinde 572 puanla 11. olan Yusuf ve kadınlar elemelerinde 563 puan toplayarak 9. sırayı alan Şevval, finale yükselememiştir.

Organizasyon Devam Ediyor

Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali, şimdi trap kategorisindeki yarışmalarla devam etmektedir.

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