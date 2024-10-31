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Atıcılıkta Türkiye'nin Hedefi: Olimpiyatlarda Başarı

Murat Kocakaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı olarak yeni hedefleri ve stratejileriyle atıcılığı geliştirmeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:01
Atıcılıkta Türkiye'nin Hedefi: Olimpiyatlarda Başarı

Atıcılıkta Türkiye'nin Hedefi: Olimpiyatlarda Başarı

Murat Kocakaya, 17 Ekim'de gerçekleşen Türkiye Atıcılık Federasyonu genel kurul toplantısında başkanlığa seçilmiştir. Kendisi, Türkiye'nin olimpiyat ve paralimpik oyunlarında daha iddialı bir federasyon olma yolunda kararlılık sergilediğini ifade etti.

Tecrübe ile Gelişim Hedefi

Kocakaya, uzun yıllar Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunarak edinmiş olduğu tecrübe ile atıcılık branşının gelişimi için önemli katkılar sağlamanın peşinde olduğunu belirtti. Yeni dönemde federasyonun kurumsallaşmasına özel bir önem vereceklerini vurguladı. Atıcılık camiasına yönelik olarak, "Türkiye Atıcılık Federasyonu, sporcu, antrenör ve kulüplerin federasyonu olacak; yönetim olarak onların hizmetinde olacağız" dedi.

Olimpik Hedefler ve Madalya Stratejisi

Murat Kocakaya, olimpiyatlar sırasında dağıtılan madalya sayısına atıfta bulunarak, atıcılığın dünyanın en önemli 7. branşı olduğunu ifade etti. Olimpiyatlarda toplamda 45 madalya dağıtıldığını hatırlatan Kocakaya, "Bu branş Türkiye için oldukça uygundur. Hedefimiz, bu 45 madalyaya talip olmak" açıklamasında bulundu.

Beklentinin Artması ve Tesisleşme İhtiyacı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihteki ilk madalyayı kazanmanın beklentileri artırdığını belirten Kocakaya, "Çıta yükseldi. Bizim bir madalyanın üzerine çıkmayı hedeflememiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, atıcılığın gelişimi için tesisleşmenin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Yusuf Dikeç'in Rolü ve Paralimpik Hedefler

Kocakaya, genç atıcı Yusuf Dikeç'in federasyonun yüzü olacağını belirterek, bu durumdan yararlanarak altyapıyı genişletme planlarının olduğunu bildirdi. Paralimpik oyunlarında da daha fazla başarı hedeflediklerini söyleyen Kocakaya, "Los Angeles 2028'de hem olimpik hem de paralimpik takımlarımızın başarıları beklenenden çok daha fazlası olacak" ifadesini kullandı.

Tecrübenin Önemi

Kocakaya, yöneticilik tecrübesinin kendisine büyük bir avantaj sağladığını ve spor alanında edindiği deneyimlerin, federasyonun kurumsallaşmasına büyük katkıda bulunacağını dile getirdi. “Faal sporculuk yapmadım ama 2012'den beri yüzlerce kamp tecrübesi edindim” dedi ve sporcularına güveninin tam olduğunu vurguladı.

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