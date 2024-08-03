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Atletico Madrid, Norveçli Forvet Sörloth'u Kadrosuna Dahil Etti

Atletico Madrid, Villarreal'den Norveçli saldırgan Alexander Sörloth'u transfer etti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:04
Atletico Madrid, Norveçli Forvet Sörloth'u Kadrosuna Dahil Etti

Atletico Madrid, Sörloth'un Transferini Duyurdu

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) temsilcisi Atletico Madrid, Villarreal'den Norveçli santrfor Alexander Sörloth'u transfer etti.

Sözleşme Detayları

Atletico Madrid Kulübü, sağlık kontrolünden başarıyla geçen 28 yaşındaki Sörloth ile 4 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçen Sezon Performansı

Norveç milli takımının da formasını giymiş olan Sörloth, geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla 41 maçta 26 gol kaydetti.

Önceki İstikamet

Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Türkiye'nin Trabzonspor takımında da mücadele etmişti.

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