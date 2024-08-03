Atletico Madrid, Norveçli Forvet Sörloth'u Kadrosuna Dahil Etti

Atletico Madrid, Sörloth'un Transferini Duyurdu
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) temsilcisi Atletico Madrid, Villarreal'den Norveçli santrfor Alexander Sörloth'u transfer etti.
Sözleşme Detayları
Atletico Madrid Kulübü, sağlık kontrolünden başarıyla geçen 28 yaşındaki Sörloth ile 4 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçen Sezon Performansı
Norveç milli takımının da formasını giymiş olan Sörloth, geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla 41 maçta 26 gol kaydetti.
Önceki İstikamet
Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Türkiye'nin Trabzonspor takımında da mücadele etmişti.