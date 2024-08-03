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Atletico Madrid, Robin Le Normand'ı Kadrosuna Katıyor

Atletico Madrid, Real Sociedad'dan Robin Le Normand'ı 34,5 milyon avro bonservisle transfer etti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:07
Atletico Madrid, Robin Le Normand'ı Kadrosuna Katıyor

Atletico Madrid'den Önemli Bir Transfer

İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Madrid, Real Sociedad ile önemli bir transfer gerçekleştirdi. Kulüp, Fransız asıllı İspanyol milli futbolcu Robin Le Normand'ı kadrosuna kattı.

Transfer Detayları

Atletico Madrid, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı. İspanyol basını, transferin 34,5 milyon avro bonservis bedeliyle sonuçlandığını belirtiyor.

Le Normand’ın Kariyeri

Le Normand, futbol kariyerine Fransa'nın Brest takımında başladı ve 2016 yılında Real Sociedad'a transfer oldu. Burada 221 maçta görev alan Le Normand, 6 gol kaydetti ve takımının 1 kez İspanya Kral Kupası zaferi yaşamasına katkıda bulundu.

Milli Takım Başarısı

Robin Le Normand, İspanya Milli Takımı ile 17 kez forma giydi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupa kazanarak mutlu sona ulaştı.

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