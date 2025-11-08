Atletikspor, Hacılar Erciyesspor Maçıyla Namağlup Liderliğini Sürdürmek İstiyor

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Atletikspor, 7'de 7 yapıp 21 puanla zirvede; 8. haftada Hacılar Erciyesspor maçını kazanıp namağlup unvanını korumak istiyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:59
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Atletikspor, bu hafta oynayacağı Hacılar Erciyesspor maçını kazanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Kayseri Amatör Küme’de bu sezonun en dikkat çeken takımı Atletikspor oldu. Ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanan ekip, topladığı 21 puanla zirvede yer alıyor.

Rakip filelere bolca gol gönderen Atletikspor, savunmada da sağlam bir görüntü sergiliyor. Liderliğini koruyan takım, 8. haftada Hacılar Erciyesspor ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele öncesi Atletikspor'un hedefi, galibiyet serisini sürdürerek namağlup unvanını korumak. Atletikspor cephesi, çıkışın sezon sonuna kadar devam etmesini umut ediyor.

