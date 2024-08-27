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Atletizm Süper Ligi'ne Yükselen Kulüpler Açıklandı

Atletizm Süper Ligi'ne yükselen kadın ve erkek kulüpleri belirlendi. Gaziemir ve Gaziantep, TSK Spor Gücü ile Jandarma Gücü, ligde mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:31
Atletizm Süper Ligi'ne Yükselen Kulüpler Açıklandı

Atletizm Süper Ligi'ne Yükselen Kulüpler Belli Oldu

2025 sezonunda Atletizm Süper Ligi'nde mücadele edecek kulüpler açıklandı. Kadınlarda Gaziemir Belediyespor ile Gaziantep Belediyespor, erkeklerde ise TSK Spor Gücü ile Jandarma Gücü Spor Kulübü Süper Lig'de yer alacak.

Final Kademe Yarışmaları Sonucu

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, İzmir'de gerçekleştirilen ve 15 takımın mücadele ettiği 1. Lig final kademe yarışmalarında başarılı sonuçlar elde edildi.

Kadınlar kategorisinde 134 puan toplayan Gaziemir Belediyespor, 1. Lig'i zirvede tamamladı. İkinciliği ise 132 puanla Gaziantep Belediyespor elde etti. Konya Büyükşehir Belediyespor 101 puanla 1. Lig'i üçüncü sırada kapattı.

Erkeklerde Yükselen Takımlar

Erkeklerde 120 puanla ilk sırada yer alan TSK Spor Gücü ve 117 puanla ikinci olan Jandarma Gücü Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Mardin Atletizm Spor Kulübü ise 85 puanla ligi üçüncü bitirerek dikkat çekti.

Sonuçlar, 2025 sezonunda Atletizm Süper Ligi'nde heyecanlı karşılaşmalara sahne olacağının sinyallerini veriyor.

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