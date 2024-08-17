Atletizmde 1. Kademe Yarışmaları İzmir'de Başladı

Atletizmde Heyecan Dolu Başlangıç

Turkcell Süper Lig 1. Kademe Atletizm Yarışmaları, İzmir'in gözde mekânı Atatürk Stadı'nda start aldı.

Bayanlar ve Erkekler Mücadele Etti

Organizasyona katılan sekizer kulüp, hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde nefes kesen yarışlara imza attı.

İlk Gün Sonuçları

İlk gün yarışmaları tamamlanırken, kadınlarda ENKA 76 puanla liderliğe yükseldi. Ardından 73 puanla Fenerbahçe ve 49 puanla Batman Petrolspor yer aldı.

Erkeklerde ise Fenerbahçe ve ENKA, 73’er puan ile ilk sırayı paylaşırken, Galatasaray 50 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Olimpiyat Yolu

Bu önemli yarışlarda Türkiye’yi Paris Olimpiyatları'nda temsil eden atletlerin de yer aldığı unutulmamalıdır. 1. kademe yarışmaları, yarın final gününe ulaşacak.