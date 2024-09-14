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Atom Karınca Hamza'nın Hedefi: 2028 Olimpiyatları

Dünya kick boks şampiyonu Hamza Eren Göksu, 2028 Olimpiyatları'na odaklandı. Hedefine ulaşmak için sıkı çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:23
Atom Karınca Hamza'nın Hedefi: 2028 Olimpiyatları

Hamza Eren Göksu 2028 Olimpiyatları İçin Hazırlanıyor

Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hamza Eren Göksu, hedefini Los Angeles 2028 Olimpiyatları olarak belirledi. "Atom Karınca" lakabıyla tanınan genç sporcu, mücadele verdiği çok sayıda branşla dikkat çekiyor.

Uluslararası Başarılarını Sıraladı

İlk kez Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda altın madalya kazanarak uluslararası kariyerine damga vuran Göksu, bu dönemde dört farklı branşta üst üste başarı kazanmıştır. Hamza Eren, antrenörü Eldar Elizade ile birlikte 7 yıldır spor hayatına devam ediyor.

Şampiyonada karşılaştığı güçlü rakipleri hakkında konuşan Hamza, finaldeki İtalyan rakibinin uzun boyuyla mücadele etmenin zorluğunu aktardı. "Finalde elim kaldırıldığında büyük bir mutluluk hissettim, ama gerçekten şampiyonluğumu İstiklal Marşı'mız okunana kadar anlayamadım," dedi.

2025'te Büyükler Kategorisine Geçiş

Genç sporcu, farklı branşlarda kıyasıya yarıştığı için kendisine "Atom Karınca" denildiğini belirtirken, hedeflerinin yalnızca gençler kategorisiyle sınırlı olmadığını vurguladı. "2025’te büyükler kategorisinde de başarılı olmak istiyorum. Ülkemize olimpiyat madalyası kazandırmak için elimden geleni yapacağım," dedi.

Aile Desteği ve Antrenman Faaliyetleri

Hamza, boks kariyerindeki başarısının arkasında ailesinin ve antrenörü Eldar Elizade'nin büyük desteği olduğunu ifade etti. "Eldar hocamla tanıştığımda dünya şampiyonu olmayı hayal bile etmiyordum. Ailem bana sürekli destek oldu. Annem yemeklerimi hazırladı, babam da her zaman yanımda durdu," şeklinde konuştu.

Eldar Elizade'den Destekleyici Açıklamalar

Leon Spor Kulübü'nün antrenörü Eldar Elizade, Hamza’nın yeteneklerini ve disiplinini ön plana çıkararak, "Hamza, dünya şampiyonluğu ile bize büyük bir mutluluk yaşattı. Bundan sonra yeni başarılar için çalışacağız," dedi.

Genç sporcu Hamza Eren Göksu'nun hedefleri büyük, ve onun azmi önümüzdeki yıllarda büyük başarıların habercisi olabilir.

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan...

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan Hamza Eren Göksu, hedefini Los Angeles 2028 Olimpiyatları olarak belirledi. Hamza Eren Göksu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan...

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan Hamza Eren Göksu, hedefini Los Angeles 2028 Olimpiyatları olarak belirledi. Hamza Eren Göksu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan...

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan Hamza Eren Göksu, hedefini Los Angeles 2028 Olimpiyatları olarak belirledi. Hamza Eren Göksu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan...

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan Hamza Eren Göksu, hedefini Los Angeles 2028 Olimpiyatları olarak belirledi. Hamza Eren Göksu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan...

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan Hamza Eren Göksu, hedefini Los Angeles 2028 Olimpiyatları olarak belirledi. Hamza Eren Göksu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan...

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan Hamza Eren Göksu, hedefini Los Angeles 2028 Olimpiyatları olarak belirledi. Hamza Eren Göksu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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