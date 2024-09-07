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AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın İstanbul'daki İkinci Ayağı Tamamlandı

İstanbul Park'ta gerçekleşen AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 21:39
AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın İstanbul'daki İkinci Ayağı Tamamlandı

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın Heyecan Dolu İkinci Ayağı

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, İstanbul Park'ta büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yarışları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu izledi.

İlk Gün Heyecanı

Koçoğlu, etkinlik öncesinde bir yarış otomobili ile pistte test sürüşü yaptı. Yarış öncesinde Formula 3, karting ve klasik otomobil gösteri sürüşleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıldı.

Super ve Maxi Grup Yarışları

Bu organizasyonun ikinci ayağında, Super ve Maxi Grup kategorilerinde toplam 20 sporcu mücadele etti. Super Grup'un ilk yarışında, Berkay Akça birinci olarak zafere ulaştı. Metin Çalışkan ve Azizhan Kaya ise sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. Super Grup'un ikinci yarışında ise Metin Çalışkan tekrar birinci gelerek ikinci zaferini elde etti. Onu sırasıyla Azizhan Kaya ve Bekir Osmanpaşaoğlu takip etti.

Maxi Grup'ta Mücadele

Maxi Grup'ta ise Zekai Özen birinciliği elde ederken, Sinan Çiftçi ikinci ve Ömer Şamlı üçüncü olarak yarışı tamamladı. İkinci yarışta liderliği elinde tutan Sinan Çiftçi, Ömer Şamlı ve Zekai Özen sıralamasıyla podyumu tamamladı.

Takım Kategorisinde Zafer

Gökhan Kellecioğlu, Zekai Özen ve Sinan Çiftçi’nin yer aldığı Texaco Team AMS, takımlar kategorisinde birincilik ipini göğüsledi.

Sonraki Yarış

AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, yarın tekrar İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Otomobil sporları tutkunları, yeniden heyecan dolu anlara tanıklık edecek.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

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