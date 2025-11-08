Avrupa Biathle-Triathle Laser Run Şampiyonası: Milli Sporculardan 39 Madalya

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle Laser Run Şampiyonası'nın 4. günü sona erdi. Alanya'nın ev sahipliğinde 5-9 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada triatle ve para triatle alanlarında yapılan final yarışlarında milli sporcular, günün sonunda 21 altın, 11 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 39 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Altın madalya

Bireysel

Asya Saat (U9 Kadın), Ömer Talha Şahin (U9 Erkek), Defne Güneş Dursun (U11 Kadın), Muhittin Karahan Koç (U11 Erkek), Cemre Cesur (U13 Kadın), Kerem Batur Genç (U13 Erkek), Elif Ecem Öztürk (U15 Kadın), Mehmet Doruk Özkan (U15 Erkek), Muhammed Emir Kurtulan (U17 Erkek), Sıdal Arslan (Büyük Kadın)

Takım

U11 Kadın Takım: Defne Güneş Dursun - Doğa Usman - Deniz Cantürk

U13 Kadın Takım: Cemre Cesur - Zeynep Dilara Ünlü - Zeynep Şebboy Sezer

U15 Kadın Takım: Elif Ecem Öztürk - Nevra Fandaklı - Elvin Aydemir

U17 Kadın Takım: Tuana Özgür - Zeynep Ay - Tulya Kesebir

Büyük Kadın Takım: Sıdal Arslan - Sesin Alpuğan - İpek Akşin

U11 Erkek Takım: Muhittin Karahan Koç - Enes Berke Taşkan - Mehmet Deniz Özgül

U13 Erkek Takım: Kerem Batur Genç - Emir Asaf Özay - Kıvanç Alp Ova

U15 Erkek Takım: Mehmet Doruk Özkan - Rüzgar Kasımoğlu - Eymen Beslen

U17 Erkek Takım: Muhammed Emir Kurtulan - Arda Meriç - Yağız Emin Güney

Genç Erkek Takım: Eren Kıvanç Taşyaran - Jan Demir Vurdum - Mert Toprak Temiz

Büyük Erkek Takım: Ali Akaydın - Efe Mutlu - Emre Necati Uluçay

Gümüş madalya

Bireysel

İklim Usman (U9 Kadın), Gökhan Uraz Altın (U9 Erkek), Doğa Usman (U11 Kadın), Enes Berke Taşkan (U11 Erkek), Emir Asaf Özay (U13 Erkek), Nevra Fandaklı (U15 Kadın), Rüzgar Kasımoğlu (U15 Erkek), Arda Meriç (U17 Erkek), Yağmur Akgün (U19 Kadın)

Takım

U19 Kadın Takım: Yağmur Akgün - Nilsu Mutlu - Alis Müftüoğlu

U19 Erkek Takım: Nurettin Can Salcı - Yiğit Ahmet Sakal - Hasan Zülkarneyn Mercimekoğlu

Bronz madalya

Bireysel

Atlas Kökoğlu (U9 Erkek), Mehmet Deniz Özgül (U11 Erkek), Kıvanç Alp (U13 Erkek), Eymen Besmen (U15 Erkek), Yağız Emin Güney (U17 Erkek), Yağmur Ayşe Malkoç (Genç Kadın), Sesim Alpugan (Büyük Kadın)

