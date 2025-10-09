Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası Antalya'da başladı

Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası, Antalya Manavgat'ta Çamiçi Halk Plajı'nda başladı; 33 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılıyor. Yarışlar 13 Ekim'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 21:42
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası bugün başladı.

Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleştirilen yarışlarda 33 ülkeden yaklaşık 600 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Feza Tunç, şampiyonanın Türkiye'nin bu branşta düzenlediği ilk organizasyon olduğunu söyledi.

Tunç, bunun devamının bir ay sonra düzenlenecek dünya şampiyonası ile taçlanacağını belirterek, "Dünya şampiyonasını yine Antalya'nın güzel havasında ve atmosferinde tüm sporseverlerle birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Yarışlar, 13 Ekim'de sona erecek.

