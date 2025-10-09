Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası Antalya'da başladı

Çamiçi Halk Plajı ev sahipliğinde 33 ülkeden yaklaşık 600 sporcu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası bugün başladı.

Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleştirilen yarışlarda 33 ülkeden yaklaşık 600 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Feza Tunç, şampiyonanın Türkiye'nin bu branşta düzenlediği ilk organizasyon olduğunu söyledi.

Tunç, bunun devamının bir ay sonra düzenlenecek dünya şampiyonası ile taçlanacağını belirterek, "Dünya şampiyonasını yine Antalya'nın güzel havasında ve atmosferinde tüm sporseverlerle birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Yarışlar, 13 Ekim'de sona erecek.

Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen yarışlarda, 33 ülkeden yaklaşık 600 sporcu mücadele ediyor.