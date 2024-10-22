Avrupa Fair Play Ödülleri Mardin'de Sahiplerini Buldu

Avrupa Fair Play Ödülleri Mardin'de Verildi

Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ödülleri, Mardin'de düzenlenen özel bir törenle sahiplerine ulaştı. Türkiye'den 4 sporcu ve kurumun da yer aldığı toplam 32 kişi ödül aldı.

Törenin Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kazananları tebrik etti. Vali Akkoyun, Mardin'in köklü kültürü ve hoşgörü geleneği hakkında konuşarak, "Fair Play değerleri, Mardin'in yüzyıllardır yaşattığı kültürle örtüşmektedir. Bu nedenle, bu ödül törenine ev sahipliği yapmak çok anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

Kültürel Benzerlikler ve Zorluklar

Akkoyun, Mardin ile Kudüs arasında benzerlikler olduğunu vurgulayarak, "Mardin'de hoşgörü ve kardeşlik hakimken, Kudüs'te zulmün hakim olduğunu görmekteyiz. Bu durumu göz önünde bulundurmak gerek" dedi.

Ödüller ve Kazananlar

EFPM Başkanı Philippe Housiaux ise Mardin'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, sporun barış için önemli bir araç olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Üyesi Avni Küpeli, ETHM Fair Play Özel Ödülü'ne, spiker Orhan Ayhan ve TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Atilla Cömert ise EFPM Şeref Diploması'na layık görüldü. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ise Fair Play Vox Ödülü'nü aldı.