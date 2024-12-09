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Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda İlk Gün Sonuçları: Türkiye 3 Galibiyet, 2 Mağlubiyet

Türkiye, Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ilk gün 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahaya çıktı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:10
Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda İlk Gün Sonuçları: Türkiye 3 Galibiyet, 2 Mağlubiyet

Antalya'da Avrupa Futgolf Şampiyonası heyecanı!

Antalya'da düzenlenen Avrupa Futgolf Şampiyonası'nın ilk gün mücadeleleri tamamlandı. Süper bir başlangıç yapan Türkiye, kadın, senyör ve erkek takımlarıyla toplamda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Katılımcı Ülkeler ve Organizasyon Bilgileri

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonu (FIFG) tarafından Belek Turizm Merkezi'nde organize edilen şampiyonada, 20 ülkeden 500 sporcu mücadele ediyor. Katılımcı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya bulunuyor.

Türkiye'nin Performansı

Turnuvadaki erkek, senyör ve kadın kategorilerinde Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11 ve kadın kategorisinde 7 oyuncu ile yer alıyor. İlk gün yapılan grup maçlarında Türkiye'nin performansı ise şöyle:

  • Öncelikle kadın kategorisinde Türkiye, İskoçya'ya 2-1 mağlup oldu.
  • İkinci karşılaşmada Hollanda'yı 2-1'lik skorla yendi.
  • Senyör kategorisinde ise, Türkiye ilk mücadelesinde İngiltere'yi 3-1 ile geçerken, ikinci maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.
  • Erkek kategorisinde, Türkiye İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerek galibiyet elde etti.

Şampiyona Takvimi

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 13 Aralık Cuma günü final müsabakalarıyla sona erecek. Tüm spor tutkunlarını bu heyecan verici etkinliğe davet ediyoruz.

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Futgolf...

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya takımları mücadele edecek.

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Futgolf...

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya takımları mücadele edecek.

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