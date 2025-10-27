Avrupa Gençler Halter Şampiyonası Arnavutluk'ta: Türkiye 30 Sporcu ile

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası yarın başlıyor

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası 28 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Arnavutluk'un Durres kentinde start alıyor. Türkiye, organizasyonda 30 sporcu ile mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonu duyurusu

Türkiye Halter Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre şampiyonada genç ve 23 yaş altı kategorilerinde ülkemizi temsil edecek sporcular belli oldu. Federasyon, bu organizasyonun Türk halterine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Federasyon başkanının değerlendirmesi

Talat Ünlü, genç sporcuların Avrupa şampiyonasında elde edecekleri başarıların Türk halterine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Milli sporcular

Genç kadınlar: Bahar Kırat, Hatice Karagöz, Tuğba Nur Koz, Medine Saime Balaban, Tuana Süren, Büşra Çan, Fatmagül Çevik, Ezgi Kılıç

Genç erkekler: Ramazan Efe Yılmaz, Burak Aykun, Mustafa Eliş, Halil İbrahim Akbulut, Engin Kara, Kerem Kurnaz, Kaan Kahriman, Batuhan Akbaş, Selahattin Altın

23 Yaş altı kadınlar: Gamze Altun, Cansel Özkan, Tuba Kılınç, Aysel Özkan, Dilara Uçan, Sara Yenigün

23 Yaş altı erkekler: Mustafa Erdoğan, Harun Algül, Yusuf Fehmi Genç, Hakan Şükrü Kurnaz, Muhammed Emin Burun, Ali Oflaz, Taner Çağlar

