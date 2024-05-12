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Avrupa Karate Şampiyonası'nda 2 altın 6 bronz madalya Türkiye'de

Milli sporcular Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan, Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanmayı başardı. Böylece Türkiye, şampiyonada 2 altın, 6 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 15:06
Avrupa Karate Şampiyonası'nda 2 altın 6 bronz madalya Türkiye'de

Hırvatistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda, milli sporcularımız Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan altın madalyaya uzanan isimler oldu. Şampiyonada yer alan diğer temsilcilerimizden 6’sı ise bronz madalya kazandı.

Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy ve Gülbahar Gözütok'tan oluşan kadın kumite takımının yanı sıra, kadınlar bireyselde Selva Nur Akkurt, Tuba Yakan, Fatma Naz Yenen ve erkekler bireyselde ise Eray Şamdan ve Enes Bulut bronz madalyayı evine götüren isimler oldu.

2’si altın 6’sı bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazanan Türkiye’nin Kadir Furkan Genç ve Hasan Aslan milli sporcuları ise kendi kategorilerinde yarışmayı 4. olarak tamamladı.

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