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Avrupa Kros Şampiyonası'nda Norveçli Jakob Ingebrigtsen Zirvede

Norveçli Jakob Ingebrigtsen, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde birinci oldu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 15:04
Avrupa Kros Şampiyonası'nda Norveçli Jakob Ingebrigtsen Zirvede

Avrupa Kros Şampiyonası'nda Büyük Erkekler Kategorisi Sonuçlandı

Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen, herkesi geride bırakarak birinciliği elde etti. Ingebrigtsen, parkuru 22.16 dakikalık süreyle tamamladı.

Bu önemli organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu iş birliğiyle ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde DokumaPark Kros Parkuru'nda düzenlendi. Yarışmaya katılan Türkiye'yi temsil eden sporcular şöyleydi: Ayetullah Aslanhan, Yiğit Dilaver Eker, Murat Emektar, Mehmet Kalyoncu, Abdullah Tuğluk ve Ramazan Özdemir.

Öne Çıkan İsimler

Norveçli atlet Ingebrigtsen'in ardından İtalyan sporcu Yemaneberhan Crippa, 22.24 dakikalık derecesiyle ikinci olurken, İspanyol yarışmacı Thierry Ndikumwenayo parku 22.31 ile tamamlayarak üçüncülüğü elde etti.

Türk sporculardan en iyi dereceyi Abdullah Tuğluk 23.19 dakikalık süresiyle 35'inci sırada alırken, diğer Türk sporcuların sıralaması ise şu şekilde oldu: Ayetullah Aslanhan 61'inci, Ramazan Özdemir 76'ncı, Murat Emektar 80'inci, Mehmet Kalyoncu 82'nci ve Yiğit Dilaver Eker 85'inci.

Şampiyona, ödül töreniyle sona erdi.

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