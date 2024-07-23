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Avrupa Ligleri ve FIFPRO, FIFA'ya Karşı Yasal İşlem Başlatıyor

Avrupa Ligleri ve FIFPRO, FIFA'ya yönelik olarak ortak bir yasal başvuru gerçekleştiriyor. Uluslararası maç takvimi tartışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:00
Avrupa Ligleri ve FIFPRO, FIFA'ya Karşı Yasal İşlem Başlatıyor

Avrupa Ligleri ve FIFPRO, FIFA'ya Karşı Ortak Şikayet Yolda

Trendyol Süper Lig dâhil olmak üzere 39 Avrupa birinci ligini temsil eden Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), uluslararası maç takvimi hakkında FIFA’ya Avrupa Komisyonu’na ortak şikayette bulunacaklarını duyurdu.

FIFA'ya Açık Çağrı

Yapılan açıklamada, "Son birkaç yıldır ligler ve oyuncu birlikleri, FIFA'yı uluslararası maç takvimi hakkında adil ve şeffaf bir süreç oluşturması için defalarca çağrıda bulundu. En son resmi talep, Mayıs 2024'teki FIFA Kongresi öncesinde yapıldı. Ne yazık ki, FIFA ulusal ligleri ve oyuncu temsilcilerini süreçte sürekli olarak dışladı" denildi.

Uluslararası Maç Takvimi ve Oyuncu Sağlığı

Ortak açıklamada, "Uluslararası maç takvimi aşırı yüklenmeye yol açtı. Bu durum ulusal ligler için sürdürülemez hale geldi ve oyuncuların sağlığı için risk oluşturuyor. FIFA'nın son dönemde aldığı kararlar, kendi organizasyonlarının ve ticari çıkarlarının ön planda tutulmasıyla, ulusal liglerin ekonomik çıkarlarına ve oyuncuların refahına zarar vermektedir" ifadeleri paylaşıldı.

Avrupa Komisyonu ile İş Birliği

Avrupa Ligleri ve FIFPRO, kararlara ilişkin olarak Avrupa Komisyonu ile iş birliği yapmalarını temenni ettiklerini vurguladı.

FIFA'dan Açıklama

FIFA, konu hakkında yaptığı açıklamada, mevcut takvimin FIFPRO ve lig kuruluşlarının katılımıyla geniş bir istişare sonucu onaylandığını belirtti. "FIFA'nın takvimi, yerel kulüp futbolunun sürdürülebilirliği için kritik bir unsurdur. Ancak bazı Avrupa ligleri, kendi ticari çıkarları doğrultusunda hareket ediyor" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi Raporu

İsviçre merkezli Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2012-2024 sezonları arasında futbolcuların maç yükünü analiz eden bir rapor yayımladı. Rapora göre, dünya genelinde en iyi 40 ligdeki futbolcuların %91,4'ü yerel liglerde, %5,5'i uluslararası organizasyonlarda ve %3,2'si de milli maçlarda mücadele etti.

Özellikle rekabetçi liglerde rakip takım futbolcularının yükünün, kulüp düzeyindeki karşılaşmalardan oluştuğu belirtildi. 62,156 futbolcunun yer aldığı çalışmalar, sezon başına ortalama 22,7 maça denk geliyor.

Son 12 yılda, 60’tan fazla maça çıkan yıldız futbolculardan sadece %0,29'u, yani 56 futbolcu, 5 bin dakikadan fazla süre alırken, %35,8’i ise 1,000 dakikanın altında süre sahada kalmış durumda. Ayrıca, futbolcuların uluslararası organizasyonlarda oynadığı maçların bu süre içinde ortalama %8,7 olduğu ifade edildi.

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