Avrupa'nın 5 Büyük Ligi — Haftanın Gelişmeleri

Hafta sonu oynanan karşılaşmalarla Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya (Serie A) liglerinde puan tablolarında hareketlilik yaşandı. İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Monaco haberin öne çıkan kulüpleri oldu.

Ligue 1: PSG namağlup unvanını kaybetti

Pazar günü kötü hava koşulları nedeniyle Pazartesi'ye ertelenen maçta Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Nayif Akred 5. dakikada kaydetti ve PSG bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Monaco, evinde Metz'i 5-2 yenerken; Olimpik Lyon Angers'i 1-0 mağlup etti. Strasbourg ise deplasmanda Paris FC'yi 3-2 yendi.

Ligue 1'de 5. hafta sonunda Monaco 12 puanla averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip Paris Saint-Germain, Olimpik Lyon ve Strasbourg ise liderin arkasında yer alıyor.

La Liga: Real Madrid namağlup serisini sürdürdü

La Liga 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti. Goller Eder Gabriel Militao ve Kylian Mbappe'den geldi.

Milli oyuncu Arda güler maça ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı. Barcelona, Getafe'yi Ferran Torres (2) ve Dani Olmo golleriyle 3-0 yenerken; Villarreal Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.

La Liga'da lider Real Madrid 15 puanla namağlup unvanını sürdürüyor. Barcelona 13 puanla ikinci, Villarreal ve Espanyol ise 10'ar puanla zirve takibini sürdürüyor.

Premier Lig: Manchester United'dan Chelsea'ye karşı üstünlük

Premier Lig 5. hafta maçında Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'da golleri Bruno Fernandes ve Casemiro atarken, Chelsea'nin tek golü Trevoh Chalobah'tan geldi.

Karşılaşmada Casemiro (Manchester United) ve Robert Sanchez (Chelsea) kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Altay Bayındır ise Manchester United'da ilk 11'de yer aldı.

Haftanın diğer önemli maçlarında Arsenal ile Manchester City 1-1 berabere kalırken, Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'u 2-1 mağlup etti. Liverpool 5'te 5 yaparak ligin zirvesinde bulunuyor; Arsenal, Tottenham Hotspur ve Bournemouth ise 10'ar puanla takipte.

Serie A: Başkent derbisinde Roma galip

İtalya Serie A'da başkent derbisinde Roma, konuk olduğu Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Lazio'da 86. dakikada Reda Belahyane kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maç sonrasında Matteo Guendouzi de hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Zeki Çelik Roma'da derbide 90 dakika forma giydi. Milan, deplasmanda Udinese'yi 3-0 yenerken; Juventus Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız 90 dakika sahadaydı.

Inter, Sossuolo'yu 2-1 mağlup ederken; Napoli sahasında Pisa'yı 3-2 yenerek 4'te 4 yaptı. İlk dört hafta sonunda Napoli 12 puanla ilk sırada, Juventus 10 puanla ikinci, Milan ve Roma 9 puanla zirve takibini sürdürüyor.

Bundesliga: Kane'den hat-trick

Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'ı 4-1 mağlup etti. Maçta Harry Kane hat-trick yaparken bir gol de Serge Gnabry'den geldi. Hoffenheim'in tek golünü Vladimir Coufal kaydetti.

Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 1-0 ile geçerken; Eintracht Frankfurt, evinde Union Berlin'e 4-3 mağlup oldu. Eintracht Frankfurt'un ikinci golü milli oyuncu Can Uzun'dan geldi.

Almanya'da Bayern Münih 12 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 10 puanla ikinci, RB Leipzig 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Hafta sonu oynanan maçlar, liglerin ikinci dönemi için dengeleri ve zirve yarışını şekillendirmeye devam ediyor.