Avrupa'nın 5 Büyük Ligi: Haftanın Özeti — Milan Lider, Atletico Şov

Haftanın Genel Görünümü

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi Bundesliga, Ligue 1, Premier Lig, LaLiga ve Serie A hafta sonu oynanan karşılaşmalarla hareketlendi. Barcelona, Liverpool, Milan, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG) liglerinde zirvede yer aldı.

LaLiga: Madrid Derbisinde Atletico Fırtınası

LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 5-2 mağlup etti. Atletico'nun gollerini Robin Le Normand, Alexander Sörloth, Julian Alvarez (2) ve Antoine Griezmann kaydetti. Real Madrid cephesinde ise Kylian Mbappe ve Arda Güler fileleri havalandırdı.

Aynı hafta Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Villarreal ise Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti. LaLiga puan tablosunda Barcelona 19 puan, Real Madrid 18 puan ve Villarreal 16 puan ile ilk üçte yer alıyor.

Serie A: Milan Liderliği Kapladı

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, evinde Napoli'yi 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Milan'ın gollerini Alexis Saelemaekers ve Christian Pulisic kaydederken, Napoli'nin golünü Kevin De Bruyne attı. Maçta Pervis Estupinan kırmızı kart görerek Milano ekibini 10 kişi bıraktı.

Haftada ayrıca Inter, deplasmanda Cagliari'yi 2-0 yenerken, Roma evinde Verona'yı aynı skorla mağlup etti. Serie A'da Milan 12 puan, Napoli 12 puan ve Roma üst sıralarda yer alıyor.

Premier Lig: Liverpool İlk Yenilgiyi Aldı

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Manchester City, sahasında Burnley'i 5-1 yenerken, Manchester United deplasmanda Brentford'a 3-1 mağlup oldu. Manchester United kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır ilk 11'de yer aldı.

Premier Lig'de Liverpool 15 puan, Arsenal 13 puan ve Crystal Palace 12 puan ile üst sıralarda konumlandı.

Bundesliga: Bayern Kayıpsız İlerliyor

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i 4-0 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı. Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz'ı 2-0 yenerken, Eintracht Frankfurt ise Monchengladbach'ı 6-4 mağlup etti; maçta Can Uzun takımının beşinci golünü kaydetti.

Bundesliga'da Bayern Münih 15 puan, Borussia Dortmund 13 puan ve RB Leipzig 12 puan ile ilk üçte bulunuyor.

Ligue 1: Monaco'nun Liderliği Kısa Sürdü

Fransa Ligue 1'de geçen hafta averajla liderliğe yükselen Monaco, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Lorient'e 3-1 yenildi. Bu sonuç taraftarların moralini bozdu. Paris Saint-Germain, sahasında Auxerre'yi 2-0 yenerken, Olimpik Marsilya deplasmanda Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

Ligue 1 puan tablosunda Paris Saint-Germain 15 puan lider, Olimpik Lyon ise aynı puan ve averajla ikinci sırada. Olimpik Marsilya ve Monaco 12'şer puanla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.