Avrupa transfer listelerini karıştıran Türk 'Çağlar Söyüncü '

Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden Liverpool, gelecek sezonun transfer planlarını tamamlamak üzere . Transfer listesinde özellikle Savunma, kanat ve orta sahaya takviye yapmak isteyen teknik direktör Jürgen Klopp'un listesinin il sıralarında Leicester City forması giyen Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün olduğu söylendi.

Avrupa transfer listelerini karıştıran Türk 'Çağlar Söyüncü '
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Sezonda yakaladığı çıkış ile Avrupa'da bir çok kulüp'ün listesine giren Çağlar Söyüncü’yü kadrosunda dahil etmek isteyen Jurgen Klopp’un, 24 yaşındaki yıldızın transfer edilmesi için ne gerkiyorsa yapılmasını istediği iddia edildi. İngiliz basınında yayımlanan haberede; Barcelona, Real Madrid ve Manchester City’nin de yakından ilgilendiği Çağlar Söyüncü’nün tercihinin Liverpool olabileceği düşünülüyor.

Liverpool Efsanesi Barnes: Etkili bir transfer olur.

Liverpool’un efsane isimleri arasında olan John Barnes da Çağlar Söyüncü’nün Liverpool'un ihtiyacı olan bir transfer olacağının altını çizdi.

İngiliz devinin listesindeki diğer iki ismin ise Borussia Dortmund’da forma giyen Jadon Sancho ve Atletico Madrid’in orta saha oyuncusu Marcos Llorente olduğu öğrenildi.

Llorente, İngiltere’de oynanan ve Atletico Madrid’in Liverpool’u elediği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçına damga vurmuştu.


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