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Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'nin Milli Sporcuları Belli Oldu

İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular açıklandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:23
Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'nin Milli Sporcuları Belli Oldu

Avrupa Triatlon Kupası'nda Milli Sporcularımız

İstanbul'da 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Triatlon Kupası için hazırlıklar sürerken, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu. Türkiye Triatlon Federasyonu, elit kategoride standart mesafe yarışına katılacak sporcuları duyurdu. Yapılan açıklamada erkeklerde 6; kadınlarda ise 1 sporcunun ismi açıklandı.

Erkek Sporcularımız

Milli takım adına erkeklerde yarışacak sporcular şu şekilde sıralandı:

  • Gültigin Er
  • Enes Kızılcık
  • Batuhan Sağın
  • Bura Çağdaş
  • Abdurrahman Yazıcı
  • Emir Aracı

Kadın Sporcumuz

Kadınlarda ise Sinem Francisca Tous Servera Türkiye'yi temsil edecek.

Antrenör Ekibi

Ay-yıldızlı ekibin antrenör kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

  • Zekeriya Yücetürk
  • Gürkan Öztürk
  • Mehtap Demircioğlu
  • Alper Tolga Köksoy

Başarılı sporcularımıza Avrupa Triatlon Kupası'nda başarılar dileriz!

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