Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'nin Milli Sporcuları Belli Oldu

Avrupa Triatlon Kupası'nda Milli Sporcularımız
İstanbul'da 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Triatlon Kupası için hazırlıklar sürerken, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu. Türkiye Triatlon Federasyonu, elit kategoride standart mesafe yarışına katılacak sporcuları duyurdu. Yapılan açıklamada erkeklerde 6; kadınlarda ise 1 sporcunun ismi açıklandı.
Erkek Sporcularımız
Milli takım adına erkeklerde yarışacak sporcular şu şekilde sıralandı:
- Gültigin Er
- Enes Kızılcık
- Batuhan Sağın
- Bura Çağdaş
- Abdurrahman Yazıcı
- Emir Aracı
Kadın Sporcumuz
Kadınlarda ise Sinem Francisca Tous Servera Türkiye'yi temsil edecek.
Antrenör Ekibi
Ay-yıldızlı ekibin antrenör kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:
- Zekeriya Yücetürk
- Gürkan Öztürk
- Mehtap Demircioğlu
- Alper Tolga Köksoy
Başarılı sporcularımıza Avrupa Triatlon Kupası'nda başarılar dileriz!