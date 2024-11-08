Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'nin Başarısı

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Madalya Sevinci

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk milli takımı önemli başarılara imza attı. Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre milli sporcular, bu günde 1 altın ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı.

Kızlar Kategorisinde Başarı

Organizasyonda, kızlar kategorisinde 7 sıklette gerçekleştirilen müsabakalarda Elif Mutlu, 29 kiloda altın madalya alarak büyük bir başarı gösterdi.

Ayrıca, aynı kiloda Ecrin Aydoğdu ve 41 kiloda İrem Örül bronz madalyaların sahibi oldu. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin toplamda kazanmış olduğu madalya sayısı ise 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7'ye ulaştı.

Federasyon Başkanı'ndan Teşekkür Mesajı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada; "Madalyalarımıza ikinci günde de devam ettik. Bugün de Arnavutluk’ta bayrağımızı göndere çektirmeyi ve İstiklal Marşımızı söyletmeyi başardık. Kazandığımız madalyalarda emeği geçen herkesi kutluyorum. Şampiyonanın son gününe de iyi bir nokta koyarak Türkiye'ye en iyi şekilde dönmek istiyoruz." sözlerini ifade etti.

Son Gün Heyecanı

Heyecan dolu organizasyon yarın tamamlanacak ve milli takım, madalyalarını artırma hedefi ile mücadele edecektir.

Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Kızlar 29 kiloda Elif Mutlu altın madalya kazanırken, aynı kiloda Ecrin Aydoğdu ile 41 kiloda İrem Örül bronz madalyanın sahibi oldu.

Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Kızlar 29 kiloda Elif Mutlu altın madalya kazanırken, aynı kiloda Ecrin Aydoğdu ile 41 kiloda İrem Örül bronz madalyanın sahibi oldu.