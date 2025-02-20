AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı Nevşehir'de Başlıyor

AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı, yarın Nevşehir'de başlayacak. 8 takım, 1. Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:16
AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı Nevşehir'de Başlıyor

AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı Nevşehir'de Başlıyor

AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı, yarın Nevşehir'de başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplamda 8 takım dörderli iki gruba ayrılacak. Müsabakalar, tek devreli lig usulüne göre gerçekleştirilecek ve her iki grubu ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselme şansı elde edecek.

Final etabı karşılaşmaları, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. İşte gruplar ve maç programı:

A Grubu

  • Eczacıbaşı
  • Manisa Büyükşehir Belediyespor
  • Fenerbahçe Medicana
  • Trendy Hotels Manavgat Belediyespor

B Grubu

  • Afyon Belediyesi Yüntaş
  • Altınordu
  • İzmirspor
  • Uğur Spor

Maç Programı

Yarın:

  • 12.00 Eczacıbaşı-Trendy Hotels Manavgat Belediyespor
  • 14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana
  • 16.30 Afyon Belediyesi Yüntaş-Uğur Spor
  • 18.30 Altınordu-İzmirspor

22 Şubat Cumartesi:

  • 12.00 Trendy Hotels Manavgat Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor
  • 14.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı
  • 16.30 Uğur Spor-Altınordu
  • 18.30 İzmirspor-Afyon Belediyesi Yüntaş

23 Şubat Pazar:

  • 11.00 Fenerbahçe Medicana-Trendy Hotels Manavgat Belediyespor
  • 13.00 Eczacıbaşı-Manisa Büyükşehir Belediyespor
  • 15.30 İzmirspor-Uğur Spor
  • 17.30 Afyon Belediyesi Yüntaş-Altınordu

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