AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı Nevşehir'de Başlıyor

AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı, yarın Nevşehir'de başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplamda 8 takım dörderli iki gruba ayrılacak. Müsabakalar, tek devreli lig usulüne göre gerçekleştirilecek ve her iki grubu ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselme şansı elde edecek.

Final etabı karşılaşmaları, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. İşte gruplar ve maç programı:

A Grubu

Eczacıbaşı

Manisa Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe Medicana

Trendy Hotels Manavgat Belediyespor

B Grubu

Afyon Belediyesi Yüntaş

Altınordu

İzmirspor

Uğur Spor

Maç Programı

Yarın:

12.00 Eczacıbaşı-Trendy Hotels Manavgat Belediyespor

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana

16.30 Afyon Belediyesi Yüntaş-Uğur Spor

18.30 Altınordu-İzmirspor

22 Şubat Cumartesi:

12.00 Trendy Hotels Manavgat Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor

14.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı

16.30 Uğur Spor-Altınordu

18.30 İzmirspor-Afyon Belediyesi Yüntaş

23 Şubat Pazar: