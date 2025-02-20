AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı Nevşehir'de Başlıyor
AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı, yarın Nevşehir'de başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplamda 8 takım dörderli iki gruba ayrılacak. Müsabakalar, tek devreli lig usulüne göre gerçekleştirilecek ve her iki grubu ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselme şansı elde edecek.
Final etabı karşılaşmaları, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. İşte gruplar ve maç programı:
A Grubu
- Eczacıbaşı
- Manisa Büyükşehir Belediyespor
- Fenerbahçe Medicana
- Trendy Hotels Manavgat Belediyespor
B Grubu
- Afyon Belediyesi Yüntaş
- Altınordu
- İzmirspor
- Uğur Spor
Maç Programı
Yarın:
- 12.00 Eczacıbaşı-Trendy Hotels Manavgat Belediyespor
- 14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana
- 16.30 Afyon Belediyesi Yüntaş-Uğur Spor
- 18.30 Altınordu-İzmirspor
22 Şubat Cumartesi:
- 12.00 Trendy Hotels Manavgat Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor
- 14.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı
- 16.30 Uğur Spor-Altınordu
- 18.30 İzmirspor-Afyon Belediyesi Yüntaş
23 Şubat Pazar:
- 11.00 Fenerbahçe Medicana-Trendy Hotels Manavgat Belediyespor
- 13.00 Eczacıbaşı-Manisa Büyükşehir Belediyespor
- 15.30 İzmirspor-Uğur Spor
- 17.30 Afyon Belediyesi Yüntaş-Altınordu