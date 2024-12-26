AXA Sigorta Kupa Voley 2023: Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Eşleşmeleri Duyuruldu

Voleybolseverler için heyecan dolu anlar yaşanıyor! AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan kura çekimiyle belirlendi. Ankara'da gerçekleştirilen bu çekime TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.

Tek Maç Üzerinden Oynanacak

Çeyrek final karşılaşmaları, tek maç üzerinden oynanacak ve bu mücadelelerin kazananları Dörtlü Final için yol alacaklar. Voleybol tutkunları, bu eşleşmelerle birlikte takımlarının başarılarını desteklemek için sabırsızlanıyor.

Kadınlar Çeyrek Final Eşleşmeleri

Fenerbahçe Opet - Bahçelievler Belediyespor

- Bahçelievler Belediyespor Türk Hava Yolları - Beşiktaş

- Beşiktaş Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru

- Kuzeyboru VakıfBank - Galatasaray Daikin

Erkekler Çeyrek Final Eşleşmeleri

Halkbank - Altekma

- Altekma Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul Gençlik Spor

- İstanbul Gençlik Spor Fenerbahçe Medicana - Spor Toto

- Spor Toto Ziraat Bankkart - Arkas Spor

Takımlar için heyecanın doruk noktasına ulaştığı çeyrek finalde müsabakalar, voleybolseverlerin büyük ilgisiyle karşılaşacak. Tüm gözler, bu heyecan dolu karşılaşmalarda!