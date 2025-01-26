Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18. Hafta Heyecanı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş karşısında muhteşem bir performans sergileyerek rakibini 3-0 mağlup etti.

Maçın Detayları

Aydın temsilcisi, bu zorlu mücadelede sahasında taraftarının desteğiyle üst düzey bir oyun ortaya koydu. Elde edilen bu galibiyet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ligdeki iddiasını da güçlendirdi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş takımları Mimar Sinan Salonu'nda karşılaştı. Aydın Büyükşehir Belediyespor takımının oyuncuları aldıkları sayı sonrası sevinç yaşadı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş takımları Mimar Sinan Salonu'nda karşılaştı. Aydın Büyükşehir Belediyespor takımının oyuncuları aldıkları sayı sonrası sevinç yaşadı.