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Aydın Büyükşehir Belediyespor Deplasmanda Galip: 3-2

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aras Kargo'yu 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 18:06
Aydın Büyükşehir Belediyespor Deplasmanda Galip: 3-2

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Doruğa Çıktı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları büyük bir heyecana sahne oldu. Bu kapsamda, Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Aydın temsilcisi, bu zorlu mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Her iki takımın da mücadeleci bir oyun sergilediği karşılaşma, voleybolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Bu sonuçla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligdeki yerini güçlendirirken, Aras Kargo ise bir sonraki maçları için geri dönüş yapmak üzere planlamalar yapacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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