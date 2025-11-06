Aydın Büyükşehir Belediyespor U19, Bornova 1877'yi 4-2 Yendi
TFF U19 Gelişim Ligi kapsamında deplasmanda oynanan maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor U19, Bornova 1877'yi 4-2 mağlup ederek haftayı üç puanla kapadı.
Maç Detayları
Mücadele Bornova İlçe Stadı'nda oynandı. Aydın ekibi sahaya 1-3-5-2 dizilişiyle çıktı ve etkili oyunuyla dikkat çekti.
Goller şu dakikalarda kaydedildi:
16' ve 41' — Mehmet Eren Dağbaşı
55' — Barış Madranlı
62' — Kemal Ecel
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR U19, BORNOVA’YI 4 GOLLE GEÇTİ