Aydın Büyükşehir Belediyespor U19, Bornova 1877'yi 4-2 Yendi

Aydın Büyükşehir Belediyespor U19, Bornova 1877'yi 4-2 mağlup ederek TFF U19 Gelişim Ligi'nde haftayı 3 puanla kapattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:53
TFF U19 Gelişim Ligi kapsamında deplasmanda oynanan maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor U19, Bornova 1877'yi 4-2 mağlup ederek haftayı üç puanla kapadı.

Maç Detayları

Mücadele Bornova İlçe Stadı'nda oynandı. Aydın ekibi sahaya 1-3-5-2 dizilişiyle çıktı ve etkili oyunuyla dikkat çekti.

Goller şu dakikalarda kaydedildi:

16' ve 41' — Mehmet Eren Dağbaşı

55' — Barış Madranlı

62' — Kemal Ecel

