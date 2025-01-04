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Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Hedefi Play-Off Potasına Girmek

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, play-off hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Alper Hamurcu, ikinci yarı için umutlu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:28
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Hedefi Play-Off Potasına Girmek

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Hedefi Play-Off Potasına Girmek

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off potasında yer almayı hedefliyor. 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 10. sırada tamamlayan mavi-beyazlı ekip, antrenmanlarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdürüyor.

Takımın başantrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona kötü başlamalarına rağmen, oyuncuların birbirlerini tanıma sürecini aştıktan sonra maç kazanma ritmini yakaladıklarını ifade etti. Hamurcu, "İlk yarıyı iyi geçirdik. Açıkçası benim de bu kadar iyi bir reaksiyon göstermekle ilgili çok yüksek bir beklentim yoktu. Beklenenden çok daha iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Hamurcu, ilk yarıda kazanılması gereken bazı maçları kazanamadıklarına dikkat çekerken, özellikle Galatasaray maçı gibi beklenmeyen galibiyetler elde ettiklerini belirtti. Bu performansın hedeflerine ulaşmaları için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İkinci yarıda daha zorlu bir süreç beklediklerini vurgulayan Hamurcu, "Kendi klasmanlarımızdaki rakiplerin kadrolarında ciddi değişiklikler oldu. Bu nedenle bilinmezlerle dolu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Önemli noktalara sahip takımların performansı da etkili olacak" diye konuştu.

İlk 8 Hedefi

Alper Hamurcu, ligdeki hedeflerinin play-off olduğunu yineleyerek, "Takımlar arasında çok büyük bir galibiyet ve puan farkı yok. Bu sene herkes play-off'a girebilir, herkes düşebilir. Bizim hedefimiz tabii ki ilk 8 olacak" şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Kuzeyboru ile karşılaşacak. Hamurcu, "Kuzeyboru, ligde en iyi voleybol oynayan takımlardan biri. Geçen sene burada kazandığımız 3-1'lik bir maç vardı. Kuzeyboru karşısında daha iyi bir oyun sergileyip galip gelmeyi umuyoruz. Böyle bir galibiyet, öz güvenimizi artıracaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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