Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Voleybolseverlere heyecan dolu anlar yaşatan Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.

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Aydın ekibi, güçlü rakibi karşısında performansını konuşturarak mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. Bu galibiyet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ligdeki yükselişini sürdürmesine olanak tanıyor.

Voleybol tutkunları için keyifli seyirli bir karşılaşma olan bu mücadelede Aydın temsilcisi, sahada sergilediği üstün oyunla göz doldurdu.