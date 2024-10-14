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Aydın Koç, TÖSSFED Başkanlığı için Aday Oldu

Aydın Koç, TÖSSFED'in başkanlığı için aday olduğunu duyurdu ve projelerinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 12:18
Aydın Koç, TÖSSFED Başkanlığı için Aday Oldu

Aydın Koç'tan Başkanlık Adaylığı Açıklaması

Aydın Koç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) başkanlığı için 16 Kasım'da yapılacak olağan genel kurulda adaylığını açıkladı. Koç, İzmir'deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelindeki özel sporcuların potansiyeline olan inancını vurguladı.

Özel Sporcular İçin Sorumluluk Almak İstiyor

Koç, özel sporcuların başarılarını ileriye taşımak için bu görevi üstlenmeyi hedeflediğini belirtti. Seçimi kazanması durumunda, sporcuların spor erişimlerini kolaylaştırmayı ve onlara gereken desteği sunmayı amaçladığını ifade etti. Koç'un Proje Hedefleri

Aydın Koç, başkanlık görevine gelmesi halinde atılacak ilk adımlar arasında, spor tesislerinin özel sporcular için erişilebilir kılınması, eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve en iyi spor koşullarının sağlanması yer alacağını söyledi.

Uluslararası Arenaya Hazırlık

Ayrıca, uluslararası düzeyde sporcuların yer alması ve bayrağımızı gururla dalgalandırmaları için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguladı. Sporcu sağlığı, psikolojik destek ve profesyonel gelişim konularında da destek olacaklarını belirtti.

Özel Spor Merkezleri ve Bilimsel Araştırmalar

Koç, her bölgede özel spor merkezleri kurulması hedefinde olduklarını dile getirerek, bu merkezlerin yalnızca spor değil aynı zamanda sosyal entegrasyon için de hizmet edeceğini açıkladı. Ayrıca, federasyon bünyesinde bilimsel araştırmalar ve eğitim projeleri geliştireceklerini belirtti.

Dijital Platformlar ile Eğitim ve Rehberlik

Teknolojiyi kullanarak dijital platformlar üzerinden eğitim ve rehberlik hizmetleri sunmayı planladıklarını söyleyen Koç, sporcuların, ailelerinin ve antrenörlerin daha kaliteli hizmet alacaklarının altını çizdi.

Aydın Koç (ortada), Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) 16 Kasım'da yapılacak...

Aydın Koç (ortada), Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) 16 Kasım'da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Koç, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

Aydın Koç (ortada), Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) 16 Kasım'da yapılacak...

Aydın Koç (ortada), Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) 16 Kasım'da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Koç, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

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