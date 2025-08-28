Ayhancan Güven Nürburgring'de: GT World Challenge 8. Ayağında Piste Çıkıyor

Ayhancan Güven Nürburgring'de piste çıkıyor

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, hafta sonu Almanya'da düzenlenecek GT World Challenge serisinin 8. ayağı Nürburgring yarışında piste çıkacak.

Yarışın yapılacağı pist ve ekip

Pist, Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletine bağlı Nürburg kasabasında bulunuyor. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Alman pilot Laurin Heinrich ve Avusturyalı pilot Klaus Bachler ile birlikte 22 numaralı Schumacher CLRT aracıyla zafer için mücadele verecek.

Yarış takvimi

GT World Challenge Avrupa ayağı programına göre 30 Ağustos Cumartesi günü antrenman turları yapılacak. 31 Ağustos Pazar günü sıralama turları TSİ 10.00'da başlayacak; 3 saatlik ana yarış ise 16.00'da start alacak.

Geçmiş performans ve dikkat çeken anlar

Ayhancan Güven, geçen aylarda koşulan Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda, takım arkadaşı Kevin Estre'nin neden olduğu temas sonucu aldığı 100 saniyelik ceza nedeniyle yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkmıştı.

Ayrıca dayanıklılık yarışlarının yanı sıra Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezona Oschersleben'de elde ettiği tarihi zaferle başlamış; DTM'de yarış kazanan ilk Türk pilot ünvanını almıştı. Ardından Hollanda'nın Zandvoort pistindeki galibiyetinin ve geçtiğimiz hafta Sachsenring'de yaşadığı çifte zaferin getirdiği ivmeyle Nürburgring'e gidecek.

Ayhancan Güven ve ekibi, hafta sonu Nürburgring'de hem sıralama turlarında hem de 3 saatlik ana yarışta güçlü bir performans göstermeyi hedefliyor.