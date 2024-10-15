Ayla Aksu Fransa Turnuvasında İkinci Oldu

Ayla Aksu'nun Başarılı Performansı

Milli tenisçimiz Ayla Aksu, Uluslararası Touraine Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde büyük bir mücadele örneği sergiledi. Fransa'nın Joue-les-Tours kentinde gerçekleşen bu prestijli turnuvada, Belaruslu Yuliya Hatouka ile karşı karşıya geldi.

Final Maçının Detayları

Ayla, dünya sıralamasında 297 numarada yer alırken, rakibi Hatouka klasmanında 530'uncu sıradadır. 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında eleme ve çeyrek finallerden geçerek finale çıkmayı başaran Aksu, finalde sert kortta zorlu bir karsılaşma yaşadı.

Maçta, Ayla Aksu, ilk seti 7-6 kaybederek geride kaldı. İkinci seti de kazanamayarak, toplamda 2-0’lık skorla turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç, Ayla'nın uluslararası arenada önemli bir tecrübe kazanmasını sağladı.