Ayla Aksu İsviçre'de Şampiyonluğa Ulaşarak Tarih Yazdı

Milli Tenisçi Ayla Aksu'dan Büyük Başarı

İsviçre'de düzenlenen TCCB Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde, milli tenisçi Ayla Aksu, Burundili rakibi Sada Nahimana ile karşı karşıya geldi. Ayla, zorlu mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Final Maçının Detayları

Dünya sıralamasında 324. sırada bulunan Ayla Aksu, Collonge-Bellerive kasabasında gerçekleşen 25 bin dolar ödüllü bu ITF turnuvasında, 404. sırada yer alan Nahimana ile finalde buluştu.

Maçın setleri 3-6, 6-1 ve 6-4 şeklinde sonuçlandı. Ayla, bu zaferiyle birlikte bu sezon ikinci, toplamda ise 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Ayla Aksu'nun Başarısı

Milli tenisçimiz Ayla Aksu, yurt dışında elde ettiği bu başarıyla Türk tenisinin gururu olmaya devam ediyor.