Ayla Aksu, Portekiz Açık'ta İkinci Tura Yükseldi

Ayla Aksu, WTA 125 Caldas Da Rainha'da Kayla Cross'u 6-4, 6-2 yenerek Portekiz Açık'ta ana tablonun ikinci turuna çıktı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:54
WTA 125 Caldas Da Rainha'da Kayla Cross karşısında etkili galibiyet

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, milli tenisçi Ayla Aksu Portekiz'de düzenlenen Portekiz Açık Turnuvasında ana tablo ikinci tura yükseldi.

WTA 125 düzeyindeki organizasyon Caldas Da Rainha kentinde gerçekleştirildi. İlk turda sert zeminde mücadele eden Aksu, dünya klasmanında 290. sırada yer alırken rakibi Kanadalı Kayla Cross dünya 142 numarası olarak korta çıktı.

Aksu, Cross'u 6-4, 6-2 yenerek ikinci tura çıkmaya hak kazandı.

Bu sonuçla milli oyuncu WTA düzeyindeki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu.

