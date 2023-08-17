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Aymeric Laporte, Manchester City'den AL Nassr'a transfer oluyor

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Aymeric Laporte, Manchester City'den AL Nassr'a transfer oluyor
Manchester City forması giyen Aymeric Laporte, AL Nassr'a transfer oluyor.

Suudiler transfer piyasasına damga vurmaya devam ediyor

Manchester City forması giyen Aymeric Laporte, AL Nassr'a imza atmaya çok yakın. The Athletic'in haberine göre; Manchester City, Al Nassr'ın Laporte için yaptığı teklifi kabul etti. İspanyol savunmacı da Suudi Arabistan ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

29 yaşındaki futbolcunun Manchester City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibiyle 180 maça çıkan Laporte, 12 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Deneyimli savunmacı 20 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

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