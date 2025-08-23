DOLAR
Aysel Önder İzmir'de 400 Metre T20 Dünya Rekorunu 54.80'e Taşıdı

Para atlet Aysel Önder, İzmir'deki Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar 400 m T20 dünya rekorunu 54.80 saniyeye düşürdü; önceki rekoru Paris 2024'te 54.96 idi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 21:31
Aysel Önder İzmir'de 400 Metre T20 Dünya Rekorunu 54.80'e Taşıdı

Aysel Önder İzmir'de 400 Metre T20 Dünya Rekorunu 54.80'e Taşıdı

Türkiye Şampiyonasında rekor gelişmesi

Para atlet Aysel Önder, İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre Aysel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kırdığı önceki rekoru 54.96 saniyeden 54.80 saniye'ye indirdi.

Bu yeni derece, Aysel Önder'in uluslararası arenadaki başarısını pekiştirirken, Türkiye özel sporcularındaki performans seviyesinin yükselişine vurgu yaptı.

Özel sporcu Aysel Önder, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirdi.

Özel sporcu Aysel Önder, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirdi.

