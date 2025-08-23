Aysel Önder İzmir'de 400 Metre T20 Dünya Rekorunu 54.80'e Taşıdı
Türkiye Şampiyonasında rekor gelişmesi
Para atlet Aysel Önder, İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirdi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre Aysel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kırdığı önceki rekoru 54.96 saniyeden 54.80 saniye'ye indirdi.
Bu yeni derece, Aysel Önder'in uluslararası arenadaki başarısını pekiştirirken, Türkiye özel sporcularındaki performans seviyesinin yükselişine vurgu yaptı.
