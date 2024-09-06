Aysel Önder, Tarihe Geçti: Türkiye'nin İlk Paralimpik Madalyalı Özeli

Aysel Önder, Paris'te Tarihi Bir Başarı Elde Etti

Türkiye'nin ilk paralimpik madalyaya sahip özel sporcusu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda hem dünya rekoru kırarak hem de gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Dünya Rekoru ve Gümüş Madalya

400 metre T20 kadınlar kategorisinde, elemelerde 54.96 derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekorunu kıran Aysel, finalde gümüş madalya alarak tarihe geçti. Stade de France’ın önünde Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Aysel, "Türkiye'ye madalyayla döndüğüm için çok mutluyum. Tek hedefim altındı ama gümüş madalya aldım. Bu benim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Zorlu Hazırlık Süreci

19 yaşındaki sporcu, zorlu bir hazırlık sürecinin ardından bu başarıyı elde ettiğini belirtirken, antrenörü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın’ın kendisine sağladığı desteği de vurguladı. Aysel, destek veren herkese teşekkür ederek, bu madalyayı onlara adadığını ifade etti.

Özel Çocukları Destekleme Mesajı

Aysel Önder, özel çocukları olan ailelere de önemli bir mesaj iletti: "Özel çocukları olan aileler, çocuklarını spora yönlendirsin. Onların hayallerinin peşinden koşmasına yardımcı olsunlar" dedi.

Birol Aydın'dan Övgüler

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Aysel’in başarılarının çok önemli olduğunu belirterek, "Aysel, özel çocuklara ışık oldu. Bir özel çocuğun neler başarabileceğini Türkiye’ye gösterdi" açıklamasında bulundu. Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle bu başarının elde edildiğini vurguladı ve Aysel’in Los Angeles 2028’de altın madalya alacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk paralimpik madalyalı özel sporcusu Aysel Önder (sağda), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda hem dünya rekoru kırdığı hem de finalde gümüş madalya kazandığı için büyük bir gurur yaşıyor. Milli sporcu madalya kazandıktan sonra sevincini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın (ortada) ve antrenörü Damla Tan (solda) ile yaşadı.

Türkiye'nin ilk paralimpik madalyalı özel sporcusu Aysel Önder (sağda), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda hem dünya rekoru kırdığı hem de finalde gümüş madalya kazandığı için büyük bir gurur yaşıyor. Milli sporcu madalya kazandıktan sonra sevincini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın (ortada) ve antrenörü Damla Tan (solda) ile yaşadı.

Türkiye'nin ilk paralimpik madalyalı özel sporcusu Aysel Önder (sağda), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda hem dünya rekoru kırdığı hem de finalde gümüş madalya kazandığı için büyük bir gurur yaşıyor. Milli sporcu madalya kazandıktan sonra sevincini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın (ortada) ve antrenörü Damla Tan (solda) ile yaşadı.

Türkiye'nin ilk paralimpik madalyalı özel sporcusu Aysel Önder (sağda), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda hem dünya rekoru kırdığı hem de finalde gümüş madalya kazandığı için büyük bir gurur yaşıyor. Milli sporcu madalya kazandıktan sonra sevincini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın (ortada) ve antrenörü Damla Tan (solda) ile yaşadı.

Türkiye'nin ilk paralimpik madalyalı özel sporcusu Aysel Önder (sağda), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda hem dünya rekoru kırdığı hem de finalde gümüş madalya kazandığı için büyük bir gurur yaşıyor. Milli sporcu madalya kazandıktan sonra sevincini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın (ortada) ve antrenörü Damla Tan (solda) ile yaşadı.