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Aysel Özgan'dan Paralimpik Oyunlar'da Gümüş Madalya Başarısı

Aysel Özgan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türk sporuna büyük bir katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:09
Aysel Özgan'dan Paralimpik Oyunlar'da Gümüş Madalya Başarısı

Aysel Özgan: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Sevinci

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Aysel Özgan, oyunlardaki deneyimlerini paylaştı. Özgan, "Finalde yaşadığım heyecanı tarif edemem. Kalp atışlarımı her an hissettim," dedi.

Başarı Yolu

Aysel Özgan, Fransa'da düzenlenen 2022 Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P2 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde 240 puan ile dünya rekoru kırarak 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Oyunlarda elde ettiği başarı, onu Ayşegül Pehlivanlar'dan sonra gümüş madalya kazanan ikinci kadın milli sporcu yaptı.

Heyecan Dolu Bir Final

Bursa'da yaşayan Özgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini, ancak hedefini her zaman yüksek tuttuğunu belirtti. Özgan, "Bu benim 5'inci olimpiyatımdı ve ilk defa madalya aldım. Bu sevincin tarifi yok," dedi.

Aysel Özgan, destek veren antrenörlerine ve ailesine teşekkür ederek, finale nasıl hazırlandığını anlattı: "Final sırasında kalp atışlarımı duydum ve bu baskıyı aşmak çok zordu. Kendimle mücadele ederken rakibim de güçlüydü. İkinci olmaktan dolayı minnettarım ve Türk halkına teşekkür ediyorum."

Gelecek Hedefleri

Türkiye'nin 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta madalya kazanan tek sporcusu olarak Aysel Özgan, uluslararası arenada başarılı performansını sürdürmeyi planlıyor.

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