Aysel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa 2'ncisi Oldu

Aysel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı

Türkiye'nin milli haltercisi Aysel Özkan, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında önemli bir başarı elde etti. Kadınlar 64 kilo kategorisinde mücadele eden Aysel, koparmada 100 kiloyla altın madalya kazanmayı başardı.

Şampiyonanın 4. gününde madalya hesapları yapılırken, Aysel Özkan silkmede 122 kiloyla 4'üncü sırada yer alarak toplamda 222 kilo kaldırarak Avrupa 2'ncisi oldu. Bu performans, Türk halterinin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Aynı sıklette mücadele eden Nuray Güngör de önemli bir performans sergiledi; koparmada 96 kiloyla 5'inci, silkmede 121 kiloyla 6'ncı ve toplamda 217 kiloyla 5'inci olarak yarışmayı tamamladı.

Şampiyonanın 4. günü sonunda Türk haltercilerin madalya sayısı 19'a (8 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi. Bu sonuç, Türk halterinin Avrupa'daki güçlü rekabet ortamının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda mücadele eden milli sporculardan Aysel Özkan, koparmada altın, toplamda gümüş madalya kazandı.