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AZ Alkmaar, Fenerbahçe Karşısında Stratejilerini Açıkladı

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Fenerbahçe maçına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 19:16
AZ Alkmaar, Fenerbahçe Karşısında Stratejilerini Açıkladı

AZ Alkmaar-Fenerbahçe İlişkisinde Taktiksel Hazırlıklar

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, yarın UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde karşılaşacakları Fenerbahçe hakkında önemli bilgiler paylaştı. Maarten Martens, rakiplerinin zayıf noktalarını iyi bildiklerini ve bu doğrultuda hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Rakibe Dikkat ve Motivasyon

Martens, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izledik. Rakibin çok kaliteli oyuncuları var, ancak biz de yüksek motivasyona sahibiz. Onların canını nerede acıtacağımızı biliyoruz ve bu konuda hazırlıklıyız," dedi.

Takımın son dönem sonuçlarının pek iç açıcı olmadığını belirten Martens, "İyi giden yönlerimizi de görmemiz gerekiyor. Sakatlıklar nedeniyle genç oyuncularımıza da şans vereceğim. Kendimizi göstermek için yarın yeni bir fırsatımız olacak," şeklinde konuştu.

Puan Hedefi ve Gelecek Planları

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho hakkında da konuşan Martens, onunla ilgili saygı duyulması gereken bir isim olduğunu vurguladı. Martens, UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerinin mümkün olduğu kadar ilerlemek olduğunu da belirtti.

Deneyimli Oyuncunun Görüşleri

Basın toplantısında yer alan futbolcu Peer Koopmeiners ise, Fenerbahçe gibi büyük bir rakiple oynamanın önemli olduğunu dile getirerek, "Bizim için kolay bir dönem değil ama maçlara odaklanmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin çok kalifiye bir kadrosu var," ifadelerini kullandı.

Koopmeiners, motivasyonun önemine vurgu yaparak, "Feyenoord maçı gibi Fenerbahçe karşılaşması da bizim için bir motivasyon kaynağı. Uzun süredir bu kulüpteyim ve sorumluluklarımı biliyorum," dedi. Her maçı ayrı bir şans olarak değerlendirdiklerini belirtti.

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