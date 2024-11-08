AZ Alkmaar-Fenerbahçe Maçından Sonra Martens Duygularını Paylaştı

AZ Alkmaar-Fenerbahçe Maçının Ardından

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından AZ Alkmaar Teknik Direktörü Marteen Martens, yaşanan bu anı unutulmaz olarak nitelendirdi.

Martens: "Unutulmayacak Bir Akşamdı"

AZ Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Martens, takımını tebrik ederek, "Unutulmayacak bir akşamdı. İlk yarıda biraz zorlandık. Dzeko ilk yarıda birkaç fırsattan yararlanamadı. Ama ikinci yarıdan dolayı çok mutluyum. Bu bizim için gerçekten gerekli bir galibiyetti. Cesur bir oyun sergiledik ve Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları var. Bu galibiyet bize ekstra bir motivasyon sağladı," dedi.

Genç Oyunculara Güven

Takımda birçok eksik oyuncu bulunmasına rağmen genç futbolcuların sahada iyi performans sergilediğini belirten Martens, "Biz bu maça bugün hazırlanmadık. Genç oyuncuları sezon başından itibaren hazır tutuyoruz ve bugün bu şansı değerlendirip iyi bir performans sergilediler," şeklinde konuştu.

Stratejik Hazırlık

Dün düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'nin zayıf noktalarını hedef alacaklarını belirttiklerini ifade eden Martens, "Yüksek baskı yapacağımızı biliyorduk ve bu konuda zaman zaman iyi olduğumuzu gösterdik. Fenerbahçe'nin hatalar yapacağını öngörmüştük. İkinci yarıda birkaç şans yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Yine de yüksek ve yerden toplarda iyi bir baskı kurmayı başardık. Bu konuda başarılı olacağımızdan emindim," diyerek ifadelerini sonlandırdı.