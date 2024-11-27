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AZ Alkmaar, Galatasaray'a Hazır!

AZ Alkmaar, Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi maçına hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma yarın saat 20.45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:08
AZ Alkmaar, Galatasaray'a Hazır!

AZ Alkmaar, Galatasaray Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında, yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. AFAS Stadı'nda gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

İdman Detayları

İdman, ısınma hareketleri ile başlarken, antrenmanın basına kapalı bölümünde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Bu bölümde maça yönelik taktik provalarının yapıldığı bildirildi.

Hollanda ekibi, yarın TSİ 20.45'te Galatasaray ile AFAS Stadı'nda karşılaşacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi merakla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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