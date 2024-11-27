AZ Alkmaar, Galatasaray'a Hazır!

AZ Alkmaar, Galatasaray Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı
AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında, yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. AFAS Stadı'nda gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.
İdman Detayları
İdman, ısınma hareketleri ile başlarken, antrenmanın basına kapalı bölümünde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Bu bölümde maça yönelik taktik provalarının yapıldığı bildirildi.
Hollanda ekibi, yarın TSİ 20.45'te Galatasaray ile AFAS Stadı'nda karşılaşacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi merakla bekliyor.
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