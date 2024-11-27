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AZ Alkmaar, Galatasaray ile Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyor

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Galatasaray karşısında cesaretli ve enerjik olmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:57
AZ Alkmaar, Galatasaray ile Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyor

AZ Alkmaar-Galatasaray Maçına Hazırlıklar

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın oynanacak olan Galatasaray karşılaşması öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Martens, "Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız" dedi.

Cesaretli ve Enerjik Olmak İstiyoruz

Martens, basın toplantısında Fenerbahçe'yi yendikleri maçın ardından odaklarının Galatasaray'a geçiş yaptığını belirtirken, "O maçta kendi kulübümüzde yetiştirdiğimiz genç oyuncuları oynattık. Şu anda yatımız ilk hedef yarınki maç. Önceki maçın güzel geçmesi, bu maçı da güzel yapacağı anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın hücum odaklı ve deneyimli bir takım olduğunu ifade eden Martens, "Ön tarafta çok baskı kuruyorlar. Galatasaray, Türkiye'de birinci sırada. Daha önceki Avrupa maçlarında ne yaptıklarını analiz ettik. Cesaretli ve enerjik olmamız gerekiyor; rakibin hatalarını değerlendirmek fırsatını bulabiliriz" dedi.

Avrupa'daki Farklılıklar

Martens, Avrupa'daki maçların dinamiklerinin farklı olduğunu belirterek, "Galatasaray, performansını devam ettirmek isteyecektir. Biz de onların zaaflarını kullanmak için hazırlanıyoruz. Avrupa'da iyi gidiyoruz ve her maçı zevkli hale getiriyor" diye ekledi.

Jeroen Zoet: Deneyim Şart Değil

AZ Alkmaar kalecisi Jeroen Zoet ise, Avrupa performansının artırılması için hazırlandıklarını belirtti. Zoet, "Şu anda ikinci kaleci değilim. Buraya ikinci kaleci olacağımı bilerek gelmiştim. Şimdi karşıma birinci kaleci olma fırsatı çıktı" dedi.

Maç öncesi kendisini iyi hissettiğini ifade eden Zoet, "Bu tür maçlarda her zaman baskı hissediyorum. Kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Pazar günkü maçı kazanmıştık ve yine kazanmayı umuyorum. Önemli olan yarınki maçta kendimi göstermek" şeklinde konuştu.

Galatasaray hakkında iyi bir bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Zoet, "Hücum odaklı bir takımla karşılaşacağız ve bu, bizim için güzel bir fırsat" diyerek maçı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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