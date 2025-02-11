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AZ Alkmaar-Galatasaray Maçını Joao Pinheiro Yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off’unda AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşmasında hakem Joao Pinheiro görev alacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:50
AZ Alkmaar-Galatasaray Maçını Joao Pinheiro Yönetecek

AZ Alkmaar-Galatasaray Maçında Hakem Joao Pinheiro

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşmasında Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

Organizasyonun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mücadelenin AFAS Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacağı belirtildi. Müsabakada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Joao Gonçalves yapacak. Hakem ekibinde ayrıca Tiago Martins VAR, Juan Martinez Munuera ise AVAR olarak görev alacak.

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