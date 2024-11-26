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AZ Alkmaar-Galatasaray Maçını Rumen Hakem Horatiu Fesnic Yönetecek

Galatasaray, 28 Kasım'da AZ Alkmaar ile oynayacağı maçta Rumen hakem Horatiu Fesnic yönetiminde sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:39
AZ Alkmaar-Galatasaray Maçını Rumen Hakem Horatiu Fesnic Yönetecek

Galatasaray'ın Avrupa Macerası Devam Ediyor

Galatasaray, 28 Kasım Perşembe günü, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Müsabaka, AZ Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak.

Horatiu Fesnic Hakem Atandı

Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic, bu önemli karşılaşmayı yönetecek. Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei üstlenecek.

Dördüncü Hakem ve VAR Ekibi

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Szabolcs Kovacs olurken, Catalin Popa VAR, Sebastian Coltescu ise AVAR görevini üstlenecek. Galatasaray taraftarları, bu kritik maç için heyecanla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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