AZ Alkmaar-Galatasaray Maçını Rumen Hakem Horatiu Fesnic Yönetecek

Galatasaray'ın Avrupa Macerası Devam Ediyor

Galatasaray, 28 Kasım Perşembe günü, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Müsabaka, AZ Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak.

Horatiu Fesnic Hakem Atandı

Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic, bu önemli karşılaşmayı yönetecek. Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei üstlenecek.

Dördüncü Hakem ve VAR Ekibi

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Szabolcs Kovacs olurken, Catalin Popa VAR, Sebastian Coltescu ise AVAR görevini üstlenecek. Galatasaray taraftarları, bu kritik maç için heyecanla bekliyor.

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