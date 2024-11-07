AZ Alkmaar ile Fenerbahçe Arasında UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçı Detayları
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Müsabakanın oynanacağı stat ve hakem ekipleri hakkında bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Maç Bilgileri
Stat: AZ Stadyumu
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)
Takım Kadroları
AZ Alkmaar Kadrosu:
- Owusu-Oduro
- Maikuma
- Penetra
- Dekker
- M. de Wit
- Kwakman
- Mijnans
- Koopmeiners
- Addai
- Lahdo
- Parrott
Fenerbahçe Kadrosu:
- Livakovic
- Osayi-Samuel
- Becao
- Çağlar Söyüncü
- Mert Müldür
- Fred
- İsmail Yüksek
- Amrabat
- Saint-Maximin
- Tadic
- Dzeko
Her iki takımda bu önemli karşılaşma için iddialı bir şekilde mücadele etmeye hazırlanıyor.