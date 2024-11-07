AZ Alkmaar ile Fenerbahçe Arasında UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçı Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Müsabakanın oynanacağı stat ve hakem ekipleri hakkında bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Maç Bilgileri

Stat: AZ Stadyumu

Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)

Takım Kadroları

AZ Alkmaar Kadrosu:

Owusu-Oduro

Maikuma

Penetra

Dekker

M. de Wit

Kwakman

Mijnans

Koopmeiners

Addai

Lahdo

Parrott

Fenerbahçe Kadrosu:

Livakovic

Osayi-Samuel

Becao

Çağlar Söyüncü

Mert Müldür

Fred

İsmail Yüksek

Amrabat

Saint-Maximin

Tadic

Dzeko

Her iki takımda bu önemli karşılaşma için iddialı bir şekilde mücadele etmeye hazırlanıyor.