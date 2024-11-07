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AZ Alkmaar ile Fenerbahçe Arasında UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

AZ Alkmaar, Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:58
AZ Alkmaar ile Fenerbahçe Arasında UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçı Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Müsabakanın oynanacağı stat ve hakem ekipleri hakkında bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Maç Bilgileri

Stat: AZ Stadyumu

Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)

Takım Kadroları

AZ Alkmaar Kadrosu:

  • Owusu-Oduro
  • Maikuma
  • Penetra
  • Dekker
  • M. de Wit
  • Kwakman
  • Mijnans
  • Koopmeiners
  • Addai
  • Lahdo
  • Parrott

Fenerbahçe Kadrosu:

  • Livakovic
  • Osayi-Samuel
  • Becao
  • Çağlar Söyüncü
  • Mert Müldür
  • Fred
  • İsmail Yüksek
  • Amrabat
  • Saint-Maximin
  • Tadic
  • Dzeko

Her iki takımda bu önemli karşılaşma için iddialı bir şekilde mücadele etmeye hazırlanıyor.

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AZ Alkmaar ile Fenerbahçe Arasında UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

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